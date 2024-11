Virginia Raggi ritorna a parlare del progetto di funivia urbana

A Parigi approvata una funivia metropolitana per prolungare di 4,5 km la linea metropolitana numero 8. E a Roma perché no? A chiederselo è Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e proponente all’epoca del progetto per la realizzazione di una funivia in zona Casalotti.

In un lungo post pubblicato l’8 novembre sulla sua pagina Facebook, Virginia Raggi attacca la giunta Gualtieri che ha bocciato definitivamente la funivia di Casalotti, definendola come opera “inutile e costosa”.

La Raggi ricorda che altre capitali nel mondo hanno realizzato funivie come impianti di collegamento, tra cui Città del Messico, Hong Kong, Barcellona, La Paz e Santo Domingo, mentre in altre città – già ben coperte dalle linee metro – sono presenti comunque delle funivie a scopo turistico, come ad esempio Londra o New York.

“Sorvolare il traffico è l’unica soluzione possibile e non inquinante“ dichiara l’ex sindaca parlando del progetto ‘Gondolina‘ approvato dalla sua amministrazione “ma la Giunta che si è insediata dopo di me avrebbe solo dovuto pubblicare la gara, invece ha pensato bene di cancellare il progetto. Invece hanno sostituito il progetto con una linea di bus express che resta incastrata nel traffico”. La Raggi si riferisce al 91 express, inaugurata un anno fa che si snoda nel tratto Casalotti- Battistini.

Nel motivare la bocciatura al progetto, l’Assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè parlando dell’opera ha detto che “non è più prevista nelle nostre pianificazioni né da noi né di conseguenza dal ministero che di conseguenza ha lasciato i 110 milioni a Roma ma ha tolto la finalizzazione degli stessi sulla ex-funivia. Con questi soldi realizzeremo un’altra infrastruttura con la stessa origine e stessa destinazione che però riduca sensibilmente i tempi di percorrenza“.

