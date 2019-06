Vittorio Brumotti, farà tappa alla Cervelletta “Luogo del cuore”

Giovedì 27 giugno Brumotti partirà dallo scenografico Parco di Villa Gregoriana, bene del FAI a Tivoli per raggiungere il Parco Naturale della Cervelletta e il suo Casale, luogo del cuore che nel 2018 ha raccolto oltre 14.000 voti. Arriverà al Colosseo di Roma Est tra le ore 17.00 e le 19.00.

Vittorio Brumotti è un ciclista di strada, appassionato di bike trial; ha vinto ben 7 Guinness dei primati a bordo della sua bici con imprese al cardiopalma. Il 6 dicembre 2008, al Motor Show di Bologna ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bicicletta e il 17 maggio 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino a Cala Gonone. Poco tempo dopo è tornato in Sardegna per un nuovo record: sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi, un picco a circa 150 metri sul livello del mare, ha effettuato 71 saltelli sulla sola ruota posteriore. Brumotti è anche uno degli inviati di punta di Striscia la notizia con servizi legati all’abuso edilizio, ai traffici illeciti e allo spaccio di droga.

FAI Brumotti per l’Italia seconda edizione è un progetto promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano): un viaggio unico che unisce arte, cultura, sport e solidarietà. Partirà il 18 giugno da Milano un nuovo appassionante tour a due ruote attraverso tanti luoghi speciali della nostra penisola tra cui molti Beni del FAI e alcune tappe dedicate a I Luoghi del Cuore. Nel segno di un turismo lento che si prende il tempo per riscoprire la bellezza più autentica del nostro Paese in modo sostenibile.

“Aspettando Brumotti” è il programma di animazione territoriale, ancora in via di definizione, che il Coordinamento Uniti per la Cervelletta sta preparando per dare enfasi all’evento.

Ore 16 – 17 – Visita guidata al Casale e nel Parco della Cervelletta

Ore 17 – La Riserva naturale della Valle dell’Aniene (Maurizio Gubiotti, Presidente Roma Natura) Interventi sul casale della Cervelletta (Eleonora Guadagno, Presidente VI Commissione Comune di Roma)

Presentazione della mostra sulla Cervelletta (Coordinamento Uniti per la Cervelletta

Ore 21 Cinema America ( I TENENBAUM di Wes Anderson)

Antonio Barcella