Come da tradizione, anche quest’anno i volontari di Nuova Acropoli saranno tra le associazioni impegnate nella realizzazione del famoso corteo di “Viva La Befana – per riaffermare i valori dell’Epifania” il prossimo 6 Gennaio presso Via della Conciliazione dalle ore 10.

Il corteo storico-religioso celebra la reintroduzione della festività dell’Epifania nel calendario civile avvenuta quarant’anni fa.

Pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli sono i temi conduttori di questo grande corteo di Roma Capitale, nel quale ogni anno si avvicendano popolazioni sempre diverse e gruppi storici solidali per preservare e tramandare le tradizioni dei territori italiani, riaffermando e facendone conoscere le radici.

I protagonisti di quest’anno saranno gli abitanti della Città di Amelia in Umbria che sfileranno mostrando storia, cultura, tradizioni e risorse del proprio Territorio come il più bel dono delle famiglie per l’Epifania.

Al seguito dei Re Magi, centinaia di figuranti, gruppi di rievocazione storica, sbandieratori, presepi viventi, scene di vita contadina, bande musicali, majorette, fanfare militari, cavalli e fantasiose scenografie, realizzeranno un suggestivo e colorato scenario che coinvolgerà in un “simbolico abbraccio” le decine di migliaia di spettatori provenienti da tante località d’Italia e del mondo per partecipare all’Angelus ed assistere alla manifestazione.

Nuova Acropoli, insieme ad altre associazioni del territorio, rende possibile la realizzazione di questo grande mosaico di storia e folklore, fornendo un servizio di attenzione al pubblico e permettendo agli spettatori di vivere una giornata di solidarietà e fratellanza, segni di speranza per l’anno giubilare.

Per maggiori informazioni e per il programma completo delle attività potete visitare il nostro sito www.nuovaacropoli.it oppure contattarci al numero 351 9378073.

