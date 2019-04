“Volevo fare la rivoluzione” alla Libreria Il Mattone a Centocelle

Alla Libreria Il Mattone in via Bresadola, 12/14, sabato 13 aprile alle ore 21,00 “Volevo fare la rivoluzione”, teatro letture musica e comicità di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale: una storia contemporanea, surreale e sopra le righe proprio come la realtà.

Dialoghi e pensieri interrotti da spot pubblicitari e tanta autoironia

a otto anni era tutto chiarissimo:io avrei cambiato il mondo

poi il mondo ha cominciato a correre ed io dietro a rincorrerlo

ma il sogno di un mondo tutto nuovo resiste.