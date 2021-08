Voragine nel quartiere Alessandrno

Un’altra voragine si è aperta nel V Municipio, esattamente nel quartiere Alessandrino. Ieri pomeriggio 23 agosto 2021 a via dei Fiori c’è stato l’ennesimo cedimento che ha inghiottito una fresatrice.

“Non si tratta solo di buche, ma di voragini – denuncia in una nota Mauro Caliste, candidato di centrosinistra alla presidenza del Municipio V – che mettono in pericolo le vite umane in questi quartieri del Municipio con rischi enormi per le persone che ci vivono e lavorano.

Moltissimi cedimenti ci sono stati in questi ultimi anni, e per pura fatalità senza conseguenze gravissime. Va senz’altro pianificato il fondo strutturale europeo dedicato partendo da una seria indagine del sottosuolo cui far seguire i lavori di consolidamento.

La mancanza di cura persino delle buche che attengono alla manutenzione ordinaria di un Municipio fa comprendere facilmente che c’è bisogno di maggiori risorse finanziarie e maggiori controlli sui lavori effettuati. C’è un appalto comunale che assegna alle ditte la manutenzione delle strade, ma i controlli sono pochi per mancanza di personale dell’ufficio tecnico. A questa manutenzione ordinaria che già sarebbe qualcosa, è ormai indispensabile aggiungere una soluzione allo straordinario problema delle voragini che ha fondi comunitari nel PNRR dedicati”.