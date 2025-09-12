World Meeting on Human Fraternity. Tutte le info sulla viabilità

Modifiche alla viabilità, venerdì 12 e sabato 13 settembre, per il “World Meeting on Human Fraternity”.

L’incontro, promosso dalla Basilica di San Pietro nell’ambito degli eventi del Giubileo 2025, prevede 15 tavoli tematici in Vaticano e diversi luoghi di Roma, fra cui il Campidoglio, che sabato ospiterà anche “l’Assemblea dell’Umano”.

Sempre sabato, in serata, in piazza San Pietro si terrà il concerto “Grace for the World”, con Andrea Bocelli e artisti internazionali.

Domenica 14 settembre, invece, sono previste ulteriori modifiche alla circolazione per la visita di Papa Leone XIV alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, in occasione della commemorazione dei martiri e testimoni della fede del XXI secolo.

A partire dalle ore 6 di venerdì 12 settembre saranno attivati divieti di fermata e di transito nelle strade attorno alla Basilica.

I divieti di fermata riguarderanno piazza Pio XII, largo degli Alicorni, largo del Colonnato, via Rusticucci, Borgo Santo Spirito, largo Ildebrando Gregori, via Padre Pancrazio Pfeiffer, via Scossacavalli, via dell’Ospedale, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento), Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino), via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica), Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino), Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica), piazza della Città Leonina, via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato), via dell’Erba, vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione), Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori), Borgo Sant’Angelo (da piazza Pia a via della Traspontina), via Paolo VI, piazza del Santo Uffizio, via del Mascherino e piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).

Divieti di transito, invece, in Borgo Santo Spirito, via Paolo VI, piazza del Sant’Uffizio, via di Porta Angelica, via Scossacavalli, via dell’Ospedale, via Cavalieri di Santo Sepolcro, Borgo Sant’Angelo, via dei Corridori, via Rusticucci, via dell’Erba, vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione), vicolo dell’Inferriata, largo di Porta Cavalleggeri per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio.

Previsti divieti di sosta anche in via della Stazione Vaticana e via degli Astalli. Nella giornata di sabato i divieti di fermata e di transito interesseranno anche via della Conciliazione.

In merito alla visita di di Papa Leone XIV alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, dalle ore 8 di domenica previsti divieti di sosta in viale Ferdinando Baldelli, via Ostiense (da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese), lungotevere San Paolo (da viale di San Paolo a via Ostiense) e viale di San Paolo (dal civico 12 sino a Lungotevere San Paolo). Divieto di transito “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, in viale di San Paolo (da viale Ferdinando Baldelli a lungotevere San Paolo).

In programma anche modifiche per le linee del trasporto pubblico.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

