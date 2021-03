XII Municipio, FDI: “Aderiamo a iniziativa del Comitato cittadini in difesa di piazza Scotti”

“Il fallimento della giunta municipale targata 5stelle sul rifacimento di piazza Scotti è sotto gli occhi di tutti, la viabilità modificata sta creando notevoli disagi nella zona. È sorto un comitato spontaneo contro la nuova piazza Scotti, ma sopratutto contro lo sfratto dell’edicola storica del quartiere. Quando la cittadinanza si mobilita spontaneamente in difesa dei quartieri è sempre bene assecondare la partecipazione. Come Fratelli d’Italia nel territorio stiamo chiedendo ai nostri iscritti e simpatizzanti di partecipare alla raccolta firme promossa dal comitato per difendere la storica edicola e tutta la piazza ormai diventata l’ennesimo sfregio sul volto di un quartiere abbandonato da 5 lunghi anni”.

È quanto dichiarano Gianni De Lucia, capogruppo Fratelli d’Italia in Municipio XII, e Simone Protàsi, dirigente di FdI.