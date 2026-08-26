Zaini, libri e astucci: quanto costa davvero tornare a scuola nel 2026/2027?

Il suono della prima campanella porta con sé il consueto conto salato per le famiglie italiane. Tra dizionari, testi adottati dai docenti e materiale di cancelleria, la spesa per preparare un figlio al rientro in classe può toccare la cifra limite di 1.300 euro.

L’elaborazione diffusa dal Codacons in vista dell’anno scolastico 2026/2027 fotografa un mercato in cui la spinta inflazionistica si intreccia fatalmente con le dinamiche del lusso e dell’innovazione tecnologica.

L’esborso complessivo è influenzato non solo dal ciclo di studi, ma soprattutto dalle abitudini di consumo.

Secondo l’analisi dell’associazione, i ritocchi al rialzo si assestano su una media dell’1,8% per i manuali scolastici, mentre quaderni, cartelle e astucci subiscono rincari più marcati, compresi tra il 2% e il 4% rispetto dodici mesi fa.

Il divario tra l’essenziale e l’hi-tech A gonfiare lo scontrino finale non è tanto l’occorrente base, quanto l’evoluzione del corredo in un vero e proprio accessorio di tendenza.

Zaini di ultima generazione: Una borsa standard di buona fattura può facilmente oltrepassare i 200 euro, specialmente se arricchita da inserti luminosi a led, casse bluetooth e power bank integrati per la ricarica dello smartphone.

Astucci e agende: I set completi di penne e pennarelli viaggiano ormai sui 60 euro, mentre i diari legati ai fenomeni social o televisivi del momento si posizionano intorno ai 40 euro.

Le griffe dell’alta moda in aula La forbice si allarga a dismisura se si guarda al segmento dell’alta gamma, che sta progressivamente trasformando le aule in vere e proprie passerelle. L’indagine evidenzia listini da capogiro per gli articoli firmati dalle maison della moda, con prezzi del tutto slegati dalle reali necessità didattiche:

Zaini di lusso: Per i modelli griffati dedicati ai bambini si parte da una forbice di 500-700 euro, arrivando a sfondare la quota dei 1.200 euro per le edizioni più esclusive.

Cancelleria d’élite: Il mercato offre astucci a 300 euro, taccuini da 200 euro, singole penne oltre i 500 euro e set di matite colorate che sfiorano i 600 euro.

Sebbene questa fascia premium non rappresenti la spesa media nazionale, l’ingresso prepotente delle grandi firme evidenzia una radicale trasformazione del settore.

Il corredo scolastico ha ormai superato la sua funzione puramente pratica, trasformandosi in un indicatore di status che rende sempre più marcata la distanza tra i banchi.

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