Zelensky in visita istituzionale a Roma, la viabilità

Mercoledì 15 aprile il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarà in visita istituzionale a Roma.

Sul fronte della viabilità già dalla notte tra martedì e mercoledì divieti di sosta in zona Parioli/Pinciano tra via Frescobaldi, via Mercadante, via Pergolesi e via Raimondi. Sempre dalla notte tra martedì e mercoledì in Centro divieti di sosta e fermata nell’area del Quirinale e di Palazzo Chigi.

Dalle 14 di mercoledì, inoltre, possibili momentanee limitazioni alla circolazione, sempre in Centro, su via del Corso (nel tratto compreso tra via dei Sabini e via di San Claudio), largo Chigi, via dei Bergamaschi e vicolo dè Burrò.

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