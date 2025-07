Ztl, ad agosto sospese le notturne

Come di consueto, nel mese di agosto, le Zone a traffico limitato notturne (Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo) saranno disattivate.

Torneranno a settembre con gli orari abituali: Trastevere e San Lorenzo dal 3, con le telecamere accese dal mercoledì al sabato dalle 21,30 alle 3; Centro e Testaccio, invece, dal 5 settembre, con l’accesso alla Ztl vietato ai non autorizzati il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3.

Regolarmente attive invece le diurne: Centro è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18; il sabato dalle 14 alle 18, Tridente è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19; il sabato dalle 10 alle 19 e Trastevere è attiva dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 10.

Le tre Ztl, venerdì 15 agosto, giorno festivo, resteranno disattivate.

Ulteriori informazioni romamobilita.it

