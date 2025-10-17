Ztl Fascia Verde, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Roma stringe la cintura delle auto più inquinanti. Nel silenzio dei cantieri che punteggiano le strade della Capitale, stanno per spuntare altri 71 occhi elettronici pronti a vigilare sugli ingressi della Ztl Fascia Verde.

È l’ultimo passo prima dell’avvio ufficiale delle limitazioni al traffico previste dal piano anti-smog della giunta Gualtieri.

Dopo i 51 varchi già installati nei mesi scorsi, il Campidoglio ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che porterà all’ampliamento della rete di monitoraggio.

Un mosaico di telecamere distribuito nei municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XIII e XV, lungo le arterie che separano il cuore di Roma dalle sue periferie.

Dal 1° novembre, la città cambierà ancora una volta le sue regole di accesso: vietato l’ingresso ai veicoli a benzina fino a Euro 2 e ai diesel fino a Euro 3.

Una misura che segna un altro tassello nella lunga battaglia di Roma contro lo smog, ma che — come precisa il Campidoglio — non comporterà ancora sanzioni automatiche.

I nuovi varchi, per ora, serviranno a raccogliere dati e a misurare l’efficacia del piano della qualità dell’aria, prima che le multe diventino realtà.

Tra i cittadini, il sentimento è misto: chi plaude alla svolta ecologica e chi teme l’ennesima misura punitiva in una città dove i mezzi pubblici arrancano. Ma per l’amministrazione capitolina la direzione è tracciata.

L’obiettivo è costruire una mappa precisa dei flussi di traffico, capire dove e come intervenire, e preparare il terreno a una mobilità sempre più pulita e sostenibile.

Intanto, intorno ai varchi già attivi, molti automobilisti rallentano, osservano le nuove telecamere e si chiedono: “Scattano già le multe?”. Non ancora. Ma il conto alla rovescia, ormai, è cominciato.

