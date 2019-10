1° ottobre 1945… prima visione di Roma città aperta

Il Primo Ottobre del 1945, al cinema Capranica, viene presentato in prima visione il film di Roberto Rossellini “Roma città aperta” con gli attori Anna Magnani e Aldo Fabrizi.

Almanacco del Primo Ottobre

Roma Antica: Si festeggiano la Dea Fides, Dea della lealtà e fedeltà (che aveva un tempio sul Campidoglio) e il Dio Honor, Dio dell’Onore in battaglia.

366 Asserragliato nella Chiesa di San Lorenzo in Lucina, il patrizio Damaso riesce a farsi proclamare Papa. Nello stesso tempo in Santa Maria in Trastevere viene eletto l’Antipapa Ursino, sostenuto da una fazione opposta, ma al termine di una lunga lotta questi viene sconfitto e fugge a Milano.

1847 Con un Motu Proprio, Pio IX concede la creazione di un nuovo Municipio; è costituito da cento membri, sessantaquattro scelti tra i possidenti, trentadue tra professionisti e artisti e quattro nel clero, dai quali viene eletto il Senatore. È così istituito il Comune di Roma.

1889 Nasce Gino Girolimoni.

1933 Viene fondato il Liceo Giulio Cesare col nome di “Regio Liceo Ginnasio Giulio Cesare”, con sede centrale in Piazza Indipendenza, e una succursale in Via Cernaia.

2013 Muore in un incidente stradale Giuliano Gemma, uno dei più popolari e apprezzati attori della cinematografia italiana, noto soprattutto per aver interpretato numerosi film appartenenti al filone degli “Spaghetti Western”.