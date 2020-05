10 Maggio 238… Roma Antica, viene assassinato l’Imperatore Massimino Trace

Il 10 Maggio del 238 l’Imperatore Massimino Trace viene assassinato assieme al figlio Massimo ad Aquileia dai soldati della II Legione Partica.

Il Senato, a lui ostile, lo aveva dichiarato nemico pubblico, approfittando della rivolta dei Gordiani in Africa e contrapponendogli poi Pupieno e Balbino.

Accadde il 10 Maggio

1508 Michelangelo riceve da Papa Giulio II il primo acconto per iniziare la decorazione della volta della Cappella Sistina.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------

1574 Con la Bolla “Dominus ac Redentor noster” Papa Gregorio XIII indice il Giubileo del 1575.

1626 Urbano VIII parte per la prima volta in villeggiatura a Castelgandolfo, dove è in fase di costruzione il Palazzo della Villa Barberini.

1909 Iniziano i lavori per la realizzazione del Bioparco nella parte settentrionale di Villa Borghese.

2003 500.000 spettatori assistono al concerto nel Colosseo dell’ex Beatle Paul McCartney.