15 milioni per trasformare viale dei Romanisti: più spazio a pedoni e ciclisti

Viale dei Romanisti, l’arteria più importante di Torre Spaccata, è destinata a cambiare volto. Il Municipio VII, guidato da Francesco Laddaga, ha presentato oggi un progetto per trasformare la strada in una isola ambientale, con un investimento stimato di circa 15 milioni di euro.

L’iniziativa rientra nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che prevede almeno un’isola ambientale per ogni municipio della capitale.

L’area interessata va da via Casilina a nord al pratone di Torre Spaccata a sud, fino a via Palmiro Togliatti a ovest. L’obiettivo è rendere la strada più sicura e accessibile, con spazi dedicati a pedoni e ciclisti, senza modificare radicalmente la viabilità esistente.

La pista ciclabile, collegata al Biciplan, sarà affiancata da alberature e dal raddoppio dei marciapiedi, che in alcuni punti sono oggi larghi appena 60-70 centimetri.

Un progetto nato anche dal confronto con i cittadini, sensibili alle trasformazioni urbane: come nel caso di via Rugantino, dove la strada scolastica aveva suscitato forti contestazioni, qui l’amministrazione intende procedere ascoltando le esigenze del quartiere.

Il comitato locale ha chiesto che viale dei Romanisti torni a essere una strada intra-quartiere, sicura e vivibile, riducendo il predominio delle auto.

Tra le soluzioni allo studio ci sono nuovi collegamenti pedonali, come un ponte ciclopedonale all’altezza della chiesa Regina Pacis, e percorsi che facilitino l’accesso dal mercato alla Metro C.

L’obiettivo finale è un progetto condiviso, frutto di dialogo tra cittadini e amministrazione, con almeno altri due incontri pubblici previsti prima della definizione finale.

“Viale dei Romanisti può diventare un’isola ambientale apprezzata e funzionale”, ha dichiarato il presidente Laddaga. “Vogliamo garantire sicurezza, mobilità sostenibile e qualità della vita, evitando gli errori commessi in altre trasformazioni stradali”.

