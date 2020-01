17 Gennaio… Roma, si svolge la tradizionale Benedizione degli Animali

Il 17 Gennaio, nella Tradizione Romana, in occasione della Festa di Sant’Antonio, si tiene (davanti la chiesa di Sant’Eusebio, all’angolo tra Via Napoleone III e Piazza Vittorio), la tradizionale benedizione degli animali.

Nei secoli passati la cerimonia si svolgeva nella vicina chiesa di Sant’Antonio Abate (il santo protettore degli animali) e solo quest’ultimo secolo è stata dirottata, per motivi di traffico, nella vicina chiesa di Sant’Eusebio.

Accadde il 17 Gennaio

Roma Antica: Si svolgono i Felicitatis, feste dedicate alla Dea Felicitas.

38 a.C. Augusto sposa Livia Drusilla che tre giorni prima aveva dato alla luce il figlio Druso Maggiore.

1328 Ludovico il Bavaro viene consacrato in S. Pietro da due Vescovi scismatici, e Sciarra Colonna, come primo cittadino di Roma, pone la corona sulla sua testa. Dopo l’incoronazione, che verrà considerata sacrilega, Ludovico fa leggere tre Editti a dimostrazione della propria ortodossia: sulla fede cattolica, sul rispetto dei sacerdoti e sulla protezione di vedove e orfani. Quindi si procede in corteo fino al Campidoglio, dove la sera si svolge un banchetto, e i sovrani vanno a dormire nel Palazzo Senatorio.

1377 Gregorio XI fa il suo solenne ingresso da Porta San Paolo, dove riceve le chiavi della città, accompagnato da duemila uomini in armi al comando di Juan Fernández de Heredia e di Raymond de Beaufort, Visconte di Turenne e nipote del Pontefice. Il corteo raggiunge a mezzanotte San Pietro, illuminato da 18.000 fiaccole, e il Papa prende residenza in Vaticano. Papa Gregorio XI riporta la Sede Apostolica a Roma dopo il periodo della cattività avignonese: il sommo pontefice mancava da Roma dal 1309.

1666 La Cattedra lignea di San Pietro viene collocata, per desiderio di Papa Alessandro VII, nella custodia realizzata dal Bernini, collocata nell’abside della Basilica Vaticana.

1878 Si celebrano i funerali di Vittorio Emanuele II, che viene sepolto nel Pantheon.