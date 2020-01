20 Gennaio 1800… Roma, Ponte Sant’Angelo: mastro Titta impicca i “Ladri di Velletri”

Il 20 Gennaio del 1800 nella Piazza di Ponte Sant’Angelo vengono impiccati i “Ladri di Velletri” (Antonio Felici, Antonio Marinucci e Antonio Russo).

Immediatamente dopo il boia (Mastro Titta) parte alla volta di Velletri per portare le teste dei condannati ed esporle alle porte della città.

Accadde il 20 Gennaio

225 Nasce Marco Clodio Pupieno, futuro Imperatore di Roma.

250 Muore Papa Fabiano.

304 Viene martirizzato San Sebastiano (nell’anno 287-288 o 304), legato al tronco di un albero, in aperta campagna sulla Via Appia Antica, e saettato da alcuni soldati romani. Secondo i racconti della sua vita sarebbe stato un cavaliere, valsosi dell’amicizia con l’Imperatore Diocleziano per recare soccorso ai Cristiani incarcerati e condotti al supplizio. Avrebbe fatto anche opera missionaria convertendo soldati e prigionieri. E’ patrono della Guardia Svizzera Pontificia, dei costruttori di aghi, degli Arcieri, della Polizia Municipale, degli Sportivi e dei Militari in genere.

1045 Viene consacrato Papa Silvestro III, nato Giovanni de’ Crescenzi Ottaviani.

1819 Muore Carlo IV di Borbone (nato a Portici nel 1748), Principe delle Asturie dal 1759 e Re di Spagna dal 1788 al 1808, mentre si trova in esilio nella Corte Papale.