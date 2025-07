20 giovani premiati col “Romoletto d’oro”

20 giovani romane e romani sono stati premiati con il “Romoletto d’Oro”, il riconoscimento pubblico istituito da Roma Capitale per gli under 35 che, grazie al loro impegno, talento e capacità, hanno dato prestigio alla città.

L’iniziativa, ideata dall’ufficio Politiche giovanili, nasce per valorizzare i giovani, promuovere la partecipazione attiva e consapevole alla vita della comunità e offrire esempi positivi di eccellenza e cittadinanza responsabile.

La cerimonia di premiazione si è svolta questo pomeriggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del consigliere Lorenzo Marinone.

Il riconoscimento è andato a giovani romane e romani che si sono distinti in ambito culturale, artistico, sportivo, professionale o per il loro contributo civico e sociale.

Bondì Ruben – Chef

Azzykky – Gianmarco D’Eusebi – Digital content creator

Leonardo Bocci – Attore, Autore, Digital Creator

Jacopo Costanzo – Architetto

Etero Basiche – Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis – Content Creator

Andrea Gandini – Scultore

Cristian Renzi – Scrittore

Manfredi Roesler Franz – Videomaker, Viaggiatore, Esploratore

Fabrizio Romano – Giornalista sportivo

Eva Santonati – Poetry Slammer

Scopertine – Alessia Giulia Gentile e Vittorio Sarperi – Content Creator

Simone Serani – Imprenditore

Sofia Storace – Campionessa Danza Sportiva

Davide Stirpe – Pilota Motociclismo

Valerio Tuveri – Digital Creator

Daniele Virgili – Agente della polizia locale

Carl Brave – Carlo Luigi Coraggio – Cantautore, Rapper e Produttore discografico

Ditonellapiaga – Margherita Carducci – Cantautrice

Don Mattia Ferrari – Sacerdote cattolico e cappellano nelle navi della ONG Mediterranea

Sofia Mancini – Campionessa di fioretto

