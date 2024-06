2ª edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale 

Il 7 aprile 2024 ha avuto inizio la seconda edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, un progetto fortemente voluto dal Presidente del Municipio V Mauro Caliste, finanziato dal Municipio V ed organizzato dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS nelle persone di Palmira Pasqualini e Maria Mimmo, con la direzione artistica del Maestro Roberto Boarini, la collaborazione dei Cori del V Municipio Accordi e Note, Accordi e Disaccordi, Centonote, Hurla Hoop Choir, Le Coeur – Donne in Coro, Naima, Quadracoro, ed il supporto del Centro Culturale Lepetit.

Quattro gli appuntamenti ad ingresso gratuito che tra aprile e giugno hanno animato svariati teatri nel territorio del V Municipio, in cui si sono alternati i cori che hanno aderito all’iniziativa, proponendo un repertorio diverso per ogni concerto che ha spaziato dalla musica sacra al gospel, al pop, al rock registrando in tutte le serate una grande partecipazione di pubblico.

E’ stato dunque centrato pienamente l’obiettivo della prima rassegna, tenutasi lo scorso autunno, ovvero dar vita ad un appuntamento fisso per gli abitanti del V Municipio, che attraverso la musica corale sia in grado di proporre iniziative culturali alla portata di tutti che consentano di conoscere meglio il proprio territorio, raccontando le opportunità e il lavoro, portato avanti con grande passione e serietà, che quotidianamente le realtà associative del Municipio realizzano per consentire la partecipazione ad attività di varia natura per il tempo libero.

“Siamo di nuovo qua, insieme, per proseguire quello che è iniziato l’anno scorso quasi come un esperimento: radunare le realtà corali del Municipio ed animare il territorio con iniziative musicali che portino in giro alla scoperta di nuovi luoghi di incontro e aggregazione” le parole di Palmira Pasqualini durante il primo concerto della Rassegna. “Un’occasione – ha proseguito la Pasqualini– anche per i Cori di conoscersi, confrontarsi, collaborare, condividere la stessa passione e metterla a disposizione della collettività con allegria ed entusiasmo”.

Il 19 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala Giovanni Paolo II in Via Felice De Andreis n. 1 si terrà il concerto finale con la partecipazione di tutti i cori. E sarà sicuramente una serata speciale.

