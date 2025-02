‘L’eredità Musicale di Antonio Vivaldi’ concerto a San Gaudenzio

Il 22 Febbraio 2025 alle ore 19.00, l’associazione L’INCONTRO ed il Coro Accordi e Note presentano il Concerto ‘L’eredità Musicale di Antonio Vivaldi’, con la partecipazione dell’Ensemble Strumentale del Centro Culturale Lepetit diretta dal Maestro Roberto Boarini.

Il Concerto si svolgerà nel Teatro della Parrocchia di San Gaudenzio, in Via della Tenuta di Torrenova 14. L’ingresso è LIBERO.

