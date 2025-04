Pigneto: due povere bestiole, uccise e massacrate

Ieri mattina 1 aprile 2025 sono uscita e, dopo aver buttato la busta dei rifiuti nell’apposito contenitore, con indicazione su cosa potesse essere gettato, girandomi ho visto queste due povere bestiole, uccise e massacrate in un quartiere che si vanta di essere liberal, inclusivo, culturale e radical chic.

Sono immagini atroci che dimostrano a quale grado reale di civiltà si è arrivati.

Penso che San Francesco, Patrono d’Italia, si stia rivoltando nella tomba. Il non rispetto del Creato, opera del Creatore significa non rispetto dell’ambiente in cui si vive e significa a quale livello si è giunti, in cui prevale l’individualismo cioè’ il nostro “io”, il soddisfacimento del medesimo e l’apparire. E non il rispetto dell’altro e del creato.

