Inaugurato il Giardino Modesto di Veglia

Si è tenuta oggi18 giugno 2025, l’inaugurazione di uno spazio molto atteso nel quartiere: il giardino di via Trani, intitolato a Modesto Di Veglia.

Il taglio del nastro è stato avvenuto alle 17. Sono intervenuti l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia, il presidente del V municipio Mauro Caliste e l’assessore al Verde Edoardo Annucci.

Nell’occasione stata data la notizia sulla prospiciente piscina Azzurra7. Le risorse stanziate riguardano il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento normativo dell’impianto di via Manduria.

L’importo complessivo è pari a 1.804.000,00 euro, che serviranno a coprire i lavori e gli incarichi professionali esterni per progettazioni, studi e ricerche. Lo scorso febbraio era stato pubblicato il bando per la concessione dell’impianto di via Manduria.

Non è stato indicato un cronoprogramma delle opere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.