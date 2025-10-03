Festa dei 30 anni di attività di Ottica Poma

Sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 18 è Festa dei 30 anni di attività (1995-2025) a Tor Tre Teste di Ottica Poma nella sua storica sede di via Viscogliosi, 34!

Auguri all’amico Flavio, alla moglie Franca e i tre figli Gianluca, Giorgio e Gloria! Noi ci saremo.

Qui una foto di una famiglia dedita da tanti anni alla salute dei nostri occhi e sempre partecipe ad iniziative per lo sviluppo del quartiere.

Ottica Poma è un’azienda ad esclusiva conduzione familiare che ha saputo reiventare il suo ruolo ed aggiornarsi continuamente in questi anni di tumultuosi cambiamenti. Ed ecco cosa scrivevamo di loro in occasione dei primi venti anni: https://abitarearoma.it/tor-tre-teste-ottica-poma-fa-ventanni/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.