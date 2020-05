7 Maggio 1983… Roma, la scomparsa di Mirella Gregori

Il 7 Maggio del 1983 scompare misteriosamente (all’età di 15 anni) Mirella Gregori.

Per un breve periodo il fatto viene collegato alla quasi contemporanea sparizione di Emanuela Orlandi.

A tutt’oggi, nessuna delle due ragazze è mai stata ritrovata.

Accadde il 7 Maggio

Giorno delle None del Calendario Romano.

-------------------------------------

1312 Enrico VII di Lussemburgo può passare Ponte Milvio ed entrare a Roma, ricevendo l’omaggio del clero e dei ghibellini.

1342 Viene eletto Papa Clemente VI, nato Pierre Roger.

1887 Leopoldo Torlonia diventa Sindaco.

1922 Nasce Raimondo Vianello, attore e conduttore televisivo.

2005 Papa Ratzinger, dopo aver ricevuto in Vaticano il sindaco Walter Veltroni, si reca a San Giovanni in Laterano per prendere possesso della Cattedrale di Roma: “Grazie – dice ai romani – per la vostra generosità, grazie per la vostra simpatia, grazie per la vostra pazienza. In quanto cattolici, in qualche modo, tutti siamo anche romani”.