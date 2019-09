7 Settembre 1940… Roma, nasce Dario Argento

Il 7 Settembre del 1940 nasce il regista Dario Argento, soprannominato “maestro del brivido”.

Sul sito www.darioargento.it leggiamo che “fin da piccolo respira ‘aria di cinema’, difatti suo padre, Salvatore è un produttore e suo nonno distributore di film in Brasile; sua madre, Elda Luxardo, è una famosa fotografa al cui obiettivo si prestano i più importanti volti dello spettacolo italiano, da Sophia Loren a Gina Lollobrigida. Il piccolo Dario si trattiene spesso nello studio della madre e rimane fortemente affascinato da quelle figure femminili, dal gusto per l’illuminazione, dalla cura del dettaglio, dalle lunghe sedute per il trucco, tutte componenti che caratterizzeranno il suo cinema.”

Accadde il 7 Settembre

Tradizione Romana: Si svolge l’omaggio a Giuseppe Gioacchino Belli, nel giorno della sua nascita.

1159 Durante il Conclave, il collegio cardinalizio si divide in due fazioni: una maggioritaria, composta da 24 Cardinali e seguace della politica anti imperiale, che elegge Papa il Cardinale Rolando Bandinelli con il nome di Alessandro III, ed una minoranza, 6 Cardinali propugnanti invece una politica filo imperiale, che elegge il Cardinale Ottaviano dei Crescenzi Ottaviani con il nome di Papa Vittore IV (considerato Antipapa).

1303 E’ la data dello “Schiaffo di Anagni”, episodio occorso nella cittadina laziale ai danni di Papa Bonifacio VIII. Si tratta in realtà non tanto di uno schiaffo materialmente dato, quanto piuttosto di un oltraggio morale, anche se la leggenda attribuisce a Sciarra Colonna l’atto di schiaffeggiare il Pontefice. Tale vicenda è uno degli atti conclusivi del grave dissidio che era sorto da anni tra il Papa ed il re di Francia Filippo il Bello, per definire l’eventuale supremazia del potere spirituale su quello temporale, come auspicato dal Papa stesso.

1791 Nasce Giuseppe Gioachino Belli. E’ questo il giorno in cui si svolge tradizionalmente l’omaggio al grande poeta. Nella sua vita (che si conclude nel 1863) il Belli compone ben 2.279 sonetti in romanesco (la produzione più corposa della letteratura italiana in dialetto dell’Ottocento), che rappresentano la più importante testimonianza linguistica, storica e antropologica della nostra città.

1870 Il Governo Italiano decide di entrare in Roma con l’esercito per porre fine al potere temporale dei Papi. Viene fatto un ultimo tentativo di accordo per evitare lo scontro armato. Il conte Gustavo Ponza di San Martino viene inviato a Roma latore di una lettera nella quale il Re d’Italia invita il Papa ad accettare l’occupazione in cambio di garanzie di libero esercizio della fede.

1996 Si spegne il regista Bruno Corbucci.