80 Anni Tour al V Municipio. Il commercio e il turismo per la riqualificazione urbana di Roma: partiamo dai mercati

Il V Municipio di Roma rappresenta un microcosmo ricco e variegato, caratterizzato da una fitta rete di attività commerciali che lo rendono un esempio significativo di come il commercio locale e la rigenerazione urbana possano convivere e arricchirsi reciprocamente.

Questo contesto crea un ambiente dinamico e inclusivo, dove le attività commerciali non solo offrono prodotti di qualità, ma promuovono anche la coesione sociale.

Un Municipio dalla grande eterogeneità

I quartieri che compongono questo importante municipio includono Torpignattara, Casilino, una parte del Quadraro, Gordiani, Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta Mistica, Centro Direzionale Centocelle e Omo.

Questa varietà di aree rappresenta una ricchezza culturale e sociale, che si riflette nelle iniziative volte alla riqualificazione e al potenziamento delle risorse locali.

Un passo avanti per il Municipio

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione tra commercio e rigenerazione urbana, sottolineando l’importanza di creare sinergie che possano favorire il benessere collettivo. L’attenzione ai mercati locali, come il Mercato Casilino 23, evidenzia come tali luoghi possano diventare centri nevralgici per la comunità, promuovendo non solo lo sviluppo economico ma anche la partecipazione attiva dei cittadini.

Partecipare a questi eventi significa contribuire a costruire un futuro più sostenibile e inclusivo per il 5º Municipio di Roma, dove il commercio e il turismo diventano leve fondamentali per la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità della vita.

L’evento Istituzionale, in occasione degli 80 anni di Confcommercio si è tenuto Venerdì 21 giugno 2024, presso il Mercato Casilino 23.

Al dibattito hanno partecipato:

– Romolo Guasco, Direttore di Confcommercio di Roma

– Paolo Testa, Responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana di Confcommercio Imprese per l’Italia

– Marco Ricci, Assessore Politiche del Commercio, Promozione del Territorio e Sport del V Municipio

– Valter Papetti, Presidente di Fiva Confcommercio Roma

– Massimo Iasevoli, Presidente Ags del Mercato Casilino 23

– Sara Giustiniani, Associata Ambassador, Pizzeria G.B Valenti

– Fabio Bellini Capo Segreteria dell’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙