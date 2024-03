A Centocelle, Giornata internazionale del Teatro

Il 27 marzo 2024 la Giornata internazionale del Teatro, sarà celebrata, in un contesto inconsueto e originale a Centocelle, in una serata organizzata da “Polvere di stelle”, alla Pizzeria-Ristorante L’angolo romano, via delle Giunchiglie 55.

Nell’occasione si renderà omaggio al Teatro greco e ai suoi immortali autori (Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane), un teatro che è l’origine e la sorgente del grande fiume delle molteplici esperienze teatrali occidentali fino ai nostri giorni, ma anche l’autentica culla della nostra comune civiltà, delle sue virtù e dei suoi vizi e difetti.