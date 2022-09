A Colli Aniene 33ª edizione de L’Arte nel Portico

L’Arte nel Portico, senz’altro la più longeva delle iniziative culturali a Colli Aniene e nel IV Municipio torna con la sua 33ª edizione, organizzata dall’Associazione Il Foro con il supporto di Sogester in V.le E. Franceschini – Via M. Ruini – L.go N. Franchellucci – Via E. D’Onofrio.

L’evento, patrocinato da Regione Lazio e Municipio Roma IV, si avvale della collaborazione

delle Associazioni Territoriali: Università Popolare Michele Testa, Ass. Italiana Casa Onlus, L’Anfiteatro, La Chiocciolina odv, L’Isola che non c’è, I Scoordinati, Vivere a Colli Aniene

Main sponsor sono: Aic Sistema Abitare, Unicoop Tirreno, Istituto Comprensivo Minerva, CRS Società sportiva Dilettantistica, Abitare A, Istituti Superiori Aniene, dunp, Liceo Artistico Enzo Rossi

Sostenitori: Agenzia Colli Aniene, AM Technology, Bar Centrale, Casa del Gelato, Cecil Street One, Cioccia, Crema & Cioccolato, Dario Cosentino, Farmacia Franceschini, La Fontanella, Marco Florarte, Marisa Desiderati, Quality Immobiliare, Stuzzica, Tabaccheria Mia, Tecnocasa, Tecnorete.

Espongono gli artisti: Abdellaoui Mohamed, Antoni Loretta, Belisari Carla, Campanelli Carolina, Carocci Elio, Carotti Valentino, Console Eduardo Benito, De Casamassimi, Marina Di Domenica Lucia, Giummo Rita, Lucidi Maria Cristina, Mariani Anna, Novelli Claudia, Ramoni Marco, Sardella Nando, Sbaraglia Leonardo, Sdruscia Marina, Someshwarananda, Tinto Carla, Toledo Freddy

Partecipano degli alunni del “Liceo Artistico Enzo Rossi” settore Moda, Scultura, Pittura, Grafica, Architettura e Design dell’arredo.

IL PROGRAMMA

22 – 23 – 24 settembre 2022

• Esposizione delle opere degli artisti partecipanti dalle ore 9:00 alle 19:00 in V.le Ettore Franceschini

• Esposizione delle opere dedicate al Premio Virgilio Melandri il 23 e 24 settembre in Via Meuccio Ruini

• Iniziative di carattere culturale e ricreativo con il coinvolgimento di associazioni e cittadini

• Esposizione di mostre su tematiche territoriali

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

ore 16:00 | Via Meuccio Ruini – Presentazione del libro “La mia Roma a piedi” di Vincenzo Luciani. Conversano con l’autore Antonio Barcella e Davide Dionisi.

ore 18:00 | L.go N. Franchellucci – Esibizione degli allievi Scuola di danza A.D.S. Lolly Dance “Non smettere mai di sognare” a cura del M° Lolly Rizzitelli.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

ore 16:30 | Via Meuccio Ruini “Poeti di paesi e di città”, reading con i poeti Leone Antenone, Manuel Cohen, Anna Maria Curci, Maurizio Rossi.

ore 18:00 | V.le Ettore Franceschini, 40 presso la Parrocchia Santa Bernadette Soubirous – Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia A.S.D. “Emozione in movimento” a cura del M° Angela Cammareri.

SABATO 24 SETTEMBRE

Via Edoardo D’Onofrio presso la Sala Falconi | L’Ass. Università Popolare Michele Testa, in collaborazione con le Associazioni: Ass. Italiana Casa Onlus, L’Anfiteatro, La Chiocciolina odv, L’Isola che non c’è, Il Foro, I Scoordinati, Vivere a Colli Aniene: presenta: “Da Piero a Pier Paolo, fotogrammi d’arte”, mostra fotografica ideata e realizzata da Alessandro Perrella.

La mostra prevede l’esposizione in via straordinaria delle foto dei costumi originali del film di Pier Paolo Pasolini “Il Vangelo secondo Matteo”, che si rifanno agli abiti rappresentati da Piero Della Francesca nel ciclo di affreschi “La Leggenda della Vera Croce”.

ore 20:30 | Dibattito e proiezione del documentario “La Leggenda della Vera Croce” di Piero Della Francesca. Regia di Alessandro Perrella.

Mercoledì 28 settembre ore 17:00

• Cerimonia conclusiva

presso la sede dell’Associazione “IL FORO” in Via W. Amadeus Mozart, 19

• Proiezione di foto e video dell’evento

• Assegnazione del 23° Premio “Virgilio Melandri” Tema del concorso: “Omaggio ai grandi artisti del passato”. Vota il tuo preferito sulla pagina Facebook dell’Associazione Il Foro

• Consegna degli attestati di partecipazione agliartisti espositori

Info: Ass. di Promozione Sociale “IL FORO” | Via W. Amadeus Mozart, 19 | t. 06.4070711 | info@associazioneilforo.it