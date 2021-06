A Colli Aniene ciak si gira in via Ruini

Qualche giorno fa il parchetto chiamato “area gazebo” di via Meuccio Ruini è diventato un set cinematografico che ha visto all’opera attrici importanti come Milena Vukotic e Valentina Perrella. Grazie alla sapiente regia di Alessandro Perrella e per conto della società di produzione Tecnomovie è stato girato il cortometraggio educativo “Ad occhi chiusi”.

Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità dell’Associazione l’Anfiteatro, che ha in adozione questa area verde per conto del Comune di Roma. Ricordiamo che Milena Vukotic, che è stata protagonista di 95 film, è conosciutissima dal pubblico per il ruolo di Pina Fantozzi nella saga Fantozzi di Paolo Villaggio. È stata inoltre vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello.

Per soddisfare la nostra curiosità e quella dei nostri lettori, abbiamo posto qualche domanda al regista Alessandro Perrella che gentilmente ci ha risposto.

Qual è lo scopo che si prefigge con questo importante cortometraggio educativo interpretato dalla grandissima attrice Milena Vukotic?

L’anno della pandemia è stato giustamente definito l’anno della paura. Ho voluto offrire un contributo per delineare la direzione verso cui dirigersi. C’è bisogno di una visione comune per poter remare tutti verso la stessa meta. Un incontro tra vecchio e nuovo, tra passato e presente, ritrovare un equilibrio per poter andare avanti

E’ vero che il film verrà presentato ad una importante mostra cinematografica?

Credo e spero di sì. Già lo vogliono moltissimi festival. Se tutto andrà bene, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma

Perché ha scelto il nostro quartiere per effettuare le riprese?

Intanto perché vi abito dal 1986, poi il posto era giusto, l’angolo di un parco dove c’è posto per bambini e non, nel rispetto dell’ambiente. Colli Aniene ha molto verde, se trattato bene è uno dei quartieri più verdi di Roma. Io ci vivo molto bene; poche sere fa, ai confini tra l’abitato e la “Cervelletta”, ho avuto modo di vedere le lucciole, uno spettacolo unico.

È vero che i cittadini di Colli Aniene potranno presto vedere il cortometraggio “A occhi chiusi” nella Sala Falconi, nelle scuole e in alcune manifestazioni nel quartiere?

Il cortometraggio è pronto, lo metterò a disposizione di chiunque me lo chieda. Colgo l’occasione per ringraziare l’associazione AIC per la preziosa collaborazione

Ci vuole dare qualche anticipazione sul contenuto del cortometraggio o preferisce non svelare nulla e lasciare che il pubblico si gusti la visione senza conoscerne il contenuto?

Sarà interessante, spero, parlarne quando sarà proiettato. Posso dire che le due protagoniste, Milena Vukotic e Valentina Perrella, sono straordinarie.