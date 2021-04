A Colli Aniene la 3ª edizione di “Benvenuta Primavera”

A Colli Aniene il 22 – 23 – 24 aprile 2021 torna “Benvenuta Primavera”. L’iniziativa giunta alla terza edizione è organizzata dall’Associazione di Promozione sociale IL FORO, con il supporto di Sogester e si svolgerà in viale Ettore Franceschini, via Meuccio Ruini, largo Nino Franchellucci, via Edoardo D’Onofrio.

L’evento è in collaborazione con le Associazioni: La Chiocciolina OdV, Cuore in musica academy, Piccoli Giganti, Ass. Italiana Casa Onlus, L’Anfiteatro, L’Isola che non c’è, Complesso bandistico Arturo Toscanini, Ass. culturale e teatrale I Scoordinati, I nostri figli al centro della sQuola, Coro Simul Voces, Ass. Periferie, Lolly Dance School, Uniti per la Cervelletta, Vivere a Colli Aniene, Angsa Lazio, Nova Familia asd, Astarte, Nuovo Coro Popolare, Roma C.N.G.E.I., Er Gazebo, Retake, Roma oltre le mura, Roma per Liga, Spazio Tempo per la Solidarietà, Gruppo Sport e Natura, Asd Dream Team, Ass. Il Tempio dei 5 Elementi, Ass. Terra di Amatrice, Ass. Università Popolare “Michele Testa”, Insieme per l’Aniene.

IL PROGRAMMA:

Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Eventi a carattere culturale e sociale con il coinvolgimento di associazioni e cittadini

Esposizione di mostre sui servizi del territorio

Proiezione di video e foto di eventi e iniziative a Colli Aniene

Giovedì 22 aprile:

9,00 – 19,00: Viale Ettore Franceschini: Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

ore 16,00: via Meuccio Ruini: Abitare A Colli Aniene: 35 anni dopo. Tavola rotonda: Davide Dionisi (Radio Vaticana), Luigi Polito (Sogester), Vincenzo Luciani (Abitare A), Riccardo Farina (Consorzio Aic), Antonio Barcella (Colli Aniene.org), Orazio Falconi (Aniene è).

ore 17,00: via Meuccio Ruini: Lezione di disegno con il Maestro Michael Lemma

Venerdì 23 aprile:

9,00 – 19,00: Viale Ettore Franceschini: Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Esposizione delle opere in concorso “Premio Rondinella”

ore 16,00: via Meuccio Ruini: L’imprenditoria locale a Colli Aniene, attualità e prospettive. Tavola rotonda: Erino Colombi (CNA), Luigi Polito (Sogester), Claudio Polito (dunp), Carlo Proietti, (Consorzio Aic), Fabio Brai (Unicoop Tirreno), Franco Ferrandino (Ciocchetti Marmi) e altri imprenditori locali della Rete Imprese.

Ore 17,00: Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico “Nova Familia A.S.D.”

presso la Parrocchia Santa Bernadette in Viale E. Franceschini 40, a cura del M° Angela Cammareri.

Sabato 24 aprile:

9,00 – 19,00: Viale Ettore Franceschini: Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Esposizione delle opere in concorso “Premio Rondinella”

ore 16,00: via Meuccio Ruini: 25 anni di poesia in “Periferie” Presentazione della rivista a cura di Manuel Cohen, direttore della rivista “Periferie”.

Reading di poeti: Anna Maria Curci, Maurizio Rossi, Aurora Fratini, Bruno Lijoi, Rosangela Zoppi, Maria Lenti, Bruno Cimino, ecc…

ore 17,00: via Meuccio Ruini: Esibizione del Nuovo Coro Popolare a cura del M° Paula Gallardo, ore 18,00: Largo Nino Franchellucci: Esibizione degli allievi Scuola di danza Lolly Dance.

Mercoledì 28 aprile: CERIMONIA CONCLUSIVA

ore 17,00: presso la sede dell’Ass. IL FORO Via A. Mozart, 19

• Premiazione degli artisti partecipanti

• Assegnazione “Premio Rondinella”