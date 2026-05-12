Categorie: Calcio Cultura e Spettacoli Libri e letteratura
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A mani nude di Fernando Orsi, Gabriele Orsi e Susanna Marcellini al The Forum

A Piazza del Pigneto 8/A Venerdì 15 Maggio 2026 

Redazione - 12 Maggio 2026

Venerdì 15 Maggio 2026 alle ore 18:30 presso il The Forum – Piazza del Pigneto 8/A si terrà la presentazione del libro A mani nude di Fernando Orsi, con Gabriele Orsi e Susanna Marcellini.

Modera l’incontro Ilario Di Giovanbattista.

L’incontro con Nando Orsi è molto di più che un evento bianco azzurro, perché Nando ci racconterà la sua vita tra i pali di una porta di calcio e la sua quotidianità nell’essere uomo. “A mani nude” è il titolo azzeccatissimo del libro che presenterà insieme a Gabriele Orsi e Susanna Marcellini.

Una ghiotta occasione per i tifosi bianco-celesti e chi ha la passione per lo sport più bello del mondo… il calcio!

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