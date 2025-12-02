A Natale due “isole” fatate per bambini e famiglie a Roma

Chiudi gli occhi ed immagina per qualche minuto di tornare bambino. Ti piacerebbe un’isola tutta colorata nella quale esprimere la tua creatività, esplorare nuovi orizzonti, scoprire giochi, scambiarli e fare amicizia?

Sta per essere inaugurata una “città” magica con queste caratteristiche e dal nome originale e divertente: “Bamboom, la Piccola Fiera per Piccoli Monelli”, dove il futuro si concepisce proprio “a misura dei più piccoli”.

Dal 6 all’8 dicembre 2025 il Fusolab 3.0 si trasforma ed ospita una nuova tappa di “Arcipelago Metropolitano”, evento promosso da Atcl con il contributo di Roma Città Metropolitana, con una fiera tutta da vivere tra gioco, creatività, letture, movimento, riuso e laboratori esperienziali. Bamboom è l’isola “Bambini e Futuro – Immaginare insieme”: una piccola città temporanea nella quale bambini, genitori, educatori e associazioni possono incontrarsi, sperimentare e scambiarsi idee, racconti e strumenti per crescere insieme e che prevede tra le sue “strade”: laboratori creativi per tutte le età (serigrafia, falegnameria, fotografia, riciclo creativo e tanti altri), arena giochi con table games, retro games, biliardino, costruzioni, mostra mercato, arena editoria, arena forum e cinema.

Maggiori info su: https://fusolab.net/bamboom Ingresso gratuito previa prenotazione biglietto ed esperienze su fusolab.net/biglietti

Ma non finisce qui il natale di Arcipelago Metropolitano. Per gli appassionati dell’artigianato e delle autoproduzioni ma anche per iniziare lo shopping natalizio, con prezzi popolari e accessibili, torna l’attesissimo “Fra’ – Fiera del Regalo Accessibile”, la storica fiera di artigianato e autoproduzioni giunta alla decima edizione, che nel cuore del quartiere Alessandrino riunisce artigiani, illustratori, designer, maker, per andare alla ricerca di doni speciali tra pezzi di artigianato, autoproduzioni e regali a prezzi popolari.

Per tre weekend 6–7–8, 13–14 e 20–21 dicembre 2025 gli spazi del Fusolab 3.0 aprono le porte ad un luogo dove il regalo torna ad essere relazione e racconto, invece che consumo seriale.

Un mercatino di Natale dove ogni prodotto esposto è interamente ideato, progettato e realizzato da chi lo presenta, con un tetto massimo di 50 euro per ogni creazione, per mantenere accessibili e trasparenti le proposte.

Non solo artigiani ed artisti, ma anche workshop e dimostrazioni, area bambini, street food, e poetiche presenze di artisti di strada, clown e busker per condividere una esperienza con il sorriso.

Maggiori info su: https://fusolab.net/fra Ingresso gratuitoFusolab – Viale della Bella Villa 96, Roma- Parcheggio multipiano gratuito (circa 1000 posti) presso il Centro Commerciale Casilino, adiacente al Fusolab.

