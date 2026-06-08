Un luogo iconico, Villa Altieri, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, uno spazio culturale recuperato grazie al lavoro dell’amministrazione, ed in particolare di Cristina Michetelli, Consigliera di Roma Capitale e delegata al Patrimonio di Città Metropolitana, che ha voluto fortemente la sua riqualificazione e riapertura alla cittadinanza.

In questo cortile aperto con la sua scalinata ed i suoi reperti di una Roma ancora da scoprire è stata presentata ai fortunati ospiti ed alle autorità italiane e cinesi una nuova realtà associativa: LIAO – Laboratorio Incontro Asia Occidente inaugura il proprio percorso a Roma: arte, cultura e dialogo tra Italia e Cina. Luogo più sensibile non poteva esserne cornice.

Le parole di apertura dell’evento da parte della Ministra Consigliera dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Guo Lin hanno reso onore al lavoro svolto nel corso degli anni dalla prospera comunità cinese ma soprattutto hanno ufficializzato il ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi: «Il Presidente Xi Jinping, durante un discorso tenuto al Collegio d’Europa di Bruges, ha affermato che i giovani sono coloro che possiedono più energia e più sogni. Il futuro della Cina appartiene alle giovani generazioni, il futuro dell’Europa appartiene alle giovani generazioni e il futuro del mondo appartiene alle giovani generazioni. Tra i membri del team di Liliana vi sono sia giovani di origine cinese nati e cresciuti in Italia, sia giovani italiani che parlano fluentemente entrambe le lingue e nutrono una profonda passione per la cultura cinese. Voi siete il futuro e la speranza delle relazioni tra Cina e Italia, ma anche il futuro e la speranza del mondo».

Cristina Michetelli, delegata al Patrimonio della Città Metropolitana, in qualità di padrona di casa, subito dopo ha avuto modo di testimoniare come l’associazione LIAO rappresenti un connubio perfetto e profetico della sua stessa essenza; essa si pone, infatti, come il ponte culturale per poter realizzare -e quindi far conoscere a Roma ed ai romani- le numerose iniziative culturali che la comunità cinese elabora e realizza nel corso dell’anno, e che non si limitano all’ormai famoso Capodanno.

Anche Giammarco Palmieri, membro anch’egli dell’Assemblea Capitolina, rivolgendo lo sguardo al futuro dell’associazione ha delineato una prossima e sempre più proficua collaborazione tra Italia e Cina anche attraverso iniziative ed associazioni come la LIAO.

Fin qui, compreso un video messaggio di saluto dell’Assessora alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, si è svolto tutto nella consueta cornice istituzionale distesa di un evento di presentazione.

Fin qui, perché quando ha preso la parola la apparentemente compassata Liliana Liao, presidente dell’associazione, una nota di emozione è risuonata nella secentesca sala delle conferenze.

Sguardo fiero e leale, sorriso accennato, posizione sicura, tutto era volto ad illustrare le caratteristiche, la storia e le prospettive di sviluppo dell’associazione; fin quando lo sguardo non ha puntato i volti dei presenti ed il sorriso emozionato ha illuminato il volto della relatrice.

Ogni nome citato, ogni incontro realizzato, ogni evento portato a termine è stato abbracciato nel discorso della Liao che non mai dimenticato di rappresentare l’associazione come un momento di formazione culturale di innesco culturale tra nazioni, popoli e generazioni.

E quando ha presentato alcuni progetti futuri, futuribili o già presenti nelle azioni dei componenti dell’associazione, quello steso sguardo fiero e compassato è stato colorato di prospettiva e pensiero creativo.

Quasi a incastonare il tutto, al termine della presentazione, un momento dedicato alla poesia con una selezione di letture bilingue che hanno proposto al pubblico opere della tradizione e della contemporaneità cinese.

Un piacere, un’emozione, oltre che un onore aver potuto prendere parte all’evento e aver percepito chiaramente come l’associazione LIAO abbia ufficializzato la sua realtà alla Città e al Mondo ma in realtà stia già proficuamente lavorando alla realizzazione dei suoi obiettivi.

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