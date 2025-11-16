“A Roma con Pier Paolo Pasolini” di Daniel Raffini
Il libro (2025) con Prefazione di Filippo La Porta è edito da Giulio Perrone
“In qualunque parte del mondo Pasolini si rechi – dalla vecchia Europa ai panorami lontani dell’Africa o dell’India – Roma resta il termine di paragone, il luogo attorno a cui la riflessione si dispiega e la casa alla quale tornare”.
Da romana, abitante del Pigneto cresciuta in parte in tale difficile quartiere ora divenuto luogo cult, leggere e riflettere sul tale libro che parla della “caput mundi” è stato emozionante e bello in quanto finalmente è avvenuta la valorizzazione umana, sociale e culturale di zone non più viste come periferiche e ghetti.
Anche perché il Pigneto per Pier Paolo Pasolini intellettuale e uomo è stato fondamentale, in quanto film come “Accattone” e “Uccellini e Uccellacci” entrati nella Storia del Cinema sono stati girati al Pigneto come il celeberrimo e altro capolavoro come “Roma città aperto” o il films di Pietro Germi o “Un borghese piccolo piccolo”.
La descrizione della Roma pasoliniana comporta un viaggio non solo spaziale, ma anche temporale, alla scoperta delle stratificazioni storiche e sociali della città. Ripercorrere i luoghi evocati nelle opere di Pasolini significa esplorare contesti che non esistono più o che sono stati trasformati in modo radicale, a distanza di decenni dalla loro rappresentazione. Tale processo implica anche un’analisi della Storia di Roma durante uno dei periodi più significativi per l’Italia: il passaggio dalla società rurale a quella industriale e urbana, una transizione che Pasolini stesso definirà come “mutazione antropologica”.
