A Roma e nel Lazio scatta l’allerta gialla: in arrivo il maltempo, tutti i dettagli

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per la giornata di mercoledì 12 marzo su Roma e sulle zone del litorale e dell’area limitrofa al fiume Aniene.

A partire dalla mattina di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono:

Piogge sparse e diffuse

Rovesci e temporali locali

Quantitativi di precipitazioni generalmente moderati

Per segnalare criticità o richiedere interventi, è possibile contattare la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24:

Numero verde: 800 854 854

Telefono diretto: 06 6710 9200

Si raccomanda di prestare massima attenzione durante gli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni.

