A Roma esplode la richiesta di stanze in affitto

L’aumento dei prezzi delle stanze in Italia, rispetto a un anno fa, registra un +7% per le singole. Gli aumenti sono diffusi in quasi tutte le principali città universitarie.

Questi aumenti sono alimentati dalla crescita nelle domande, più del 27% sul 2023, da parte degli studenti fuori sede ai quali si sommano alcuni lavoratori.

Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights (proptech company del gruppo di Immobiliare.it), specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, che ha esaminato l’andamento dei prezzi e della domanda nel mercato delle stanze nel nostro Paese.

Milano è la più costosa per affittare una stanza: una singola costa, infatti, 637 euro al mese, in crescita del 4% rispetto a un anno fa. Però i prezzi alti stanno scoraggiano la domanda che è calata dell’1% negli ultimi 12 mesi. A Roma invece avviene l’opposto con la domanda in forte crescita (+62%), nonostante canoni che, per una singola, si sono alzati del 9% in un anno, superando il tetto dei 500 euro al mese (per esattezza 503,00).

