A Roma il Festival Internazionale dell’Economia di Genere

A Villa Alteri due giorni con il Festival Internazionale dell’Economia di Genere, giunto alla sua seconda edizione e nato con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nell’economia, combattere la violenza economica e costruire una società più equa e inclusiva.

L’iniziativa è promossa da Oltre, associazione da anni attiva nella lotta alle disuguaglianze, ed è sostenuta da numerose realtà istituzionali, accademiche, imprenditoriali e del terzo settore.

Il tema di quest’anno, ”Dialogo sulla parità. Generazioni a confronto’‘, richiama la necessità urgente di creare un ponte tra le diverse età e sensibilità, per affrontare insieme sfide cruciali.

Il Fideg – Oltre mira a fornire alle donne gli strumenti necessari per raggiungere la parità economica, superare la dipendenza finanziaria al fine di contrastare ogni forma di violenza.

Attraverso panel, masterclass, interviste e testimonianze dirette, l’evento offre una riflessione ad ampio raggio su tematiche di stringente attualità, con un’attenzione particolare all’intersezione tra genere, economia e diritti.

Nel cuore del Festival Internazionale dell’Economia di Genere sarà presentato il primo “Generativity Gender Gap Index 2024 – Le donne trainano la generatività sociale in Italia“, uno studio realizzato su scala nazionale da NeXt che rivela come le donne siano protagoniste nella generatività sociale in Italia.

Il report analizza il divario di genere nei principali indicatori di benessere collettivo, partecipazione civica e sviluppo sostenibile, offrendo una fotografia aggiornata del contributo differenziato tra uomini e donne alla coesione sociale.

In apertura del Festival è intervenuto il Sindaco Roberto Gualtieri che ha sottolineato quanto le performance di un’Amministrazione dipendano anche da quanto riesce ad essere meritocratica ed inclusiva. “Se ci sono più donne – ha commentato – funziona meglio“.

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la certificazione della parità di genere – ha continuato Gualtieri -, primi insieme alla città di Milano.

Penso ci sia una correlazione diretta fra miglioramento della qualità del lavoro dell’amministrazione e sforzo per promuovere e valorizzare le donne. Non si combatteranno mai la discriminazione e il femminicidio senza proteggere e valorizzare le opportunità delle donne nella nostra società.

La parità è importante per tutti. Purtroppo, il monopolio dei conti domestici e la disparità salariale sono forme ancora molto diffuse di violenza, e i numeri a riguardo non sono accettabili.

Il contrasto alla violenza economica è decisivo perchè l’economia cresce meno se lavorano meno donne. Per questo a livello territoriale abbiamo costituito una cabina di regia interistituzionale chiamata ‘Mara’, per fare un grande patto di miglioramento su questo fronte, che deve vederci tutti uniti“.

