A Tivoli seminario su: “Asse Tiburtino e Valle dell’Aniene. Urbanistica tra crisi industriale e valorizzazione del paesaggio”

Si svolgerà il 24 gennaio 2025 a Tivoli, nell’area metropolitana di Roma, il seminario “Asse Tiburtino e Valle dell’Aniene. Urbanistica tra crisi industriale e valorizzazione del paesaggio”.

E’ il terzo del ciclo di preparazione alla Rassegna urbanistica della sezione Lazio dell’INU, che si svolgerà nella capitale il 22 maggio.

Il seminario è un’occasione per discutere il futuro di queste tematiche in una delle aree più affascinanti del Lazio.

Venerdì 24 Gennaio 2025 alle scuderie Estensi, in piazza Garibaldi, dalle 14:30, interverranno esperti e rappresentanti degli Ordini professionali di Architetti e Ingegneri.

Sarà un momento di confronto, con uno sguardo alla sostenibilità e al recupero del paesaggio.

Nella locandina il programma e altre info.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.