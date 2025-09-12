A Tor Sapienza 5ª edizione di Risate in Ballo Show il 19 e 20 settembre

Tor Sapienza si accende di cultura, socialità e grande intrattenimento! Due weekend imperdibili all’insegna della musica, della comicità e degli spettacoli dal vivo trasformano la nostra periferia in un vero e proprio palcoscenico di emozioni.

19 e 20 settembre – 5ª edizione di Risate in Ballo Show

26, 27 e 28 settembre – Festa patronale di San Vincenzo

Sul palco artisti amati dal grande pubblico come Giucas Casella, Geppo, Martufello e Carmine Faraco, insieme a show spettacolari: Fantastico Live, Opera Pop e Vasco Experience.

Tor Sapienza dimostra ancora una volta che la periferia diventa luogo di incontro, socializzazione e divertimento, capace di unire generazioni e comunità in una grande festa condivisa.

Due occasioni da vivere insieme, perché la bellezza cresce quando è partecipata!

