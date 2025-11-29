A Villa De Sanctis la prima edizione della “Penta Run” Memorial Silvio Di Francia

L’8 dicembre 2025 nel V Municipio di Roma Capitale, con partenza alle 08:30 si svolgerà la prima edizione della “Penta Run” Memorial Silvio Di Francia. Partenza ed arrivo saranno nel Parco di Villa De Sanctis.

Il percorso di 10,640 chilometri, interesserà Villa de Sanctis, Viale della Primavera, via di Tor dè Schiavi, il Parco di Villa Gordiani e altre principali vie del territorio.

Rifornimenti al 5° km e all’arrivo. E’ previsto deposito borse. Tempo massimo 1h40 dalla partenza, oltre tali limiti si dovrà rispettare il codice della strada.

Nella medesima mattinata si correrà anche la “Mini Penta Run” di 1 km per ragazzi e ragazzi fino a 16 anni; aperta a tutti, iscrizioni gratuite.

L’invito a partecipare all’evento è rivolto innanzitutto ai residenti per valorizzare maggiormente il nostro Municipio ma sono benvenuti tutti gli atleti provenienti da altri Municipi della Capitale ed oltre,

La manifestazione sportiva è organizzata dall’ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero) riconosciuta dal CONI come Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno come ente con finalità assistenziali.

A tutti gli iscritti verrà consegnata una sacca contenente una maglia ecosostenibile ricordo 2025, gadget dello sponsor e pettorale con chip. Ritiro pacco gara: sabato 6 e domenica 7 dicembre dalle ore 10:00 – 18:00 presso il Centro Sportivo Villa De Sanctis ( Via dei Gordiani Roma).

Saranno premiati nella prova competitiva i primi 3 uomini e le prime 3 donne delle categorie FIDAL, le prime tre Società con il numero maggiore di atleti arrivati al traguardo Non sono pervisti premi di categoria per la non competitiva

La prima edizione della “Penta Run” partirà alle ore 08:30, da Villa De Sanctis l’8 dicembre 2025, il ritrovo è previsto per le ore 08:00 nello stesso luogo. Ma fino alle ore 12.00 sarà una festa dello sport, con allestimenti ed altro nel Parco di Villa De Sanctis

Bisogna dare atto che l’Amministrazione Caliste del Municipio V sta promuovendo tanti avvenimenti sportivi allo scopo di valorizzare i campioni e gli atleti di tante discipline che risiedono nel territorio.

Ne è dimostrazione anche la seconda edizione dei Gran Galà dello- sport, un evento organizzato e patrocinato dal V Municipio che si è svolto recentemente nel teatro della Parrocchia di San Leone.

Campioni sportivi che in tante discipline, conferiscono prestigio al territorio, ma anche al Campidoglio e all’Italia.

Nel Municipio V risiedono tante Società Sportive e persone che si dedicano a tutte le discipline sportive. Citiamo ad esempio Armando Casamonica del Quadraro detto “La Furia”, Campione Italiano di pugilato nella categoria super leggeri.

Già nel 1960 in occasione dell’Olimpiade di Roma per portare la fiaccola olimpica fu scelto il nostro concittadino Otello Damiani, un campione dell’atletica.

