Acceso un faro del Campidoglio sul Mercato Insieme

Si è svolta martedì 23 settembre 2025 una commissione congiunta che ha visto la presenza del presidente della Commercio Andrea Alemanni indicato dal Sindaco Roberto Gualtieri in veste di responsabile dell’ufficio di scopo che dovrà occuparsi del rilancio e ammodernamento dei mercati romani, attraverso progetti e proposte che il sindaco intende valutare. Le proposte si svilupperanno attraverso un bilancio che dovrà essere proposto per il giugno 2027.

Era presente anche il presidente della commissione Patrimonio Yuri Trombetti, attraverso i funzionari del dipartimento, che hanno subito fatto chiarezza sulla recente definizione circa le particelle catastali private recentemente liquidate ed entrate a far parte del patrimonio comunale.

Presente anche l’assessore Sergio Scalia e il direttore della UOT Rubeo e del dirigente Conti, i quali con tutta sincerità ci sono sembrati un po’ dei pesci fuor d’acqua visto che il Direttore oltre a non soffermarsi sui mancati interventi di manutenzione di cui il mercato è orfano fin dal giorno dell’inaugurazione, ignorava persino che il mercato è in convenzione AGS per quanto riguarda i servizi e la manutenzione ordinaria.

Non prendere atto che al mercato Insieme non è mancata di certo la manutenzione ordinaria è a dir poco surreale. Dall’assessore Scalia abbiamo appreso che, nel rispondere al Bando Regionale del finanziamento straordinario per l’ammodernamento, la sicurezza e il miglioramento dei servizi, il V municipio ha deciso di proporre il Mercato Insieme come la struttura mercatale che parteciperà al Bando e inserendo tra i lavori il completamento della scala mobile che, vale la pena ricordare, per metà è già stata finanziata grazie ad un emendamento al bilancio dei FD’I.

La proposta della Giunta Caliste che neppure sembrerebbe prendere in esame il rifacimento dei Servizi tutti impraticabili o un impianto per il Wi-Fi gratuito o altro ancora, propone l’altra metà della scala mobile. Una scelta che farà risparmiare al Comune di Roma qualche decina di migliaia di euro e ai clienti del mercato di poter essere trasportati da una struttura tutta targata centrodestra.

Confidiamo in un veloce avvio delle attività dell’Ufficio di scopo voluto dal Sindaco Gualtieri e ieri Andrea Alemanni chiamato a coordinarne l’attività ha tracciato come intenderà muoversi sul versante della progettualità ricorrendo alle UOT municipali in prima battuta ma valutando collaborazioni con la struttura di Risorse per Roma e il mondo dell’università.

L’impegno scaturito dalla commissione è di rivedersi a breve, sperando che tutti si presentino con idee e proposte nuove… Il rischio del nulla di fatto è sempre purtroppo dietro l’angolo come anche la data del 22 ottobre, giorno in cui dovrebbe uscire la sentenza sull’intricata vicenda del fallimento della Edilpark che realizzò il PUP su cui si realizzò in plateatico mercatale e i locali di cui ne avrebbe beneficiato attraverso una convenzione pluridecennale, definiti Centro Commerciale Insieme.

Per non illuderci, visto quanto fatto in questi primi diciotto anni di attività, incrociamo le dita.

