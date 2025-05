Accessi negati a Villa Pamphilj, il Comune chiede di rivedere le chiusure

Per tre volte in appena un mese, i cancelli di Villa Pamphilj si sono chiusi in faccia a migliaia di romani. Una breve nota, appesa agli ingressi, comunicava l’ennesima serrata: “Chiusura per disposizioni impartite dalla Questura”.

Nessuna spiegazione, nessun preavviso. E così, il più grande parco pubblico della Capitale – anzi, d’Europa – si è trasformato in una zona rossa, sbarrata ai suoi più affezionati frequentatori: sportivi, famiglie, bambini, anziani e proprietari di cani.

I motivi delle chiusure? Tutto ruota attorno al Casino del Bel Respiro, la residenza storica incastonata tra i viali della villa, che da 35 anni ospita incontri istituzionali e riunioni del Consiglio dei Ministri.

Ed è proprio per ragioni di sicurezza legate a questi appuntamenti che Villa Pamphilj si è ritrovata, ancora una volta, interdetta al pubblico. Un compromesso che, almeno per i cittadini, sta diventando inaccettabile.

Le proteste, nate spontaneamente sui social, si sono fatte via via più forti. “È assurdo chiudere un intero parco”, scrive un utente indignato su Facebook. “Non si può trattare un bene pubblico come un cortile privato”.

Le voci del malcontento sono arrivate anche in Campidoglio. A farsi portavoce della protesta, il consigliere capitolino Lorenzo Marinone (PD), che ha depositato una mozione in Aula Giulio Cesare chiedendo di rivedere la gestione degli eventi istituzionali all’interno della villa.

“Villa Pamphilj è il polmone verde della città. Deve restare accessibile. Chiediamo al Consiglio dei Ministri di valutare soluzioni alternative che non penalizzino la cittadinanza”, ha dichiarato Marinone.

Anche Sandro Petrolati, capogruppo di Demos, ha espresso forti perplessità: “Comprendiamo l’importanza degli incontri istituzionali, ma crediamo sia possibile garantire la sicurezza delimitando solo alcune aree e lasciando il resto del parco aperto. In passato è già stato fatto”.

Nel frattempo, il Comune ha fatto sapere di essere al lavoro per trovare una soluzione. L’ipotesi sul tavolo è quella di una gestione degli accessi più flessibile, con chiusure parziali e percorsi alternativi per non privare i romani di uno dei luoghi simbolo del tempo libero cittadino.

Il messaggio da parte della città, intanto, è chiaro: Villa Pamphilj è un bene di tutti. E chiuderla, senza preavviso né giustificazione pubblica, significa togliere respiro a Roma.

