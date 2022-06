Acconto Imu 2022, termine ultimo il 16 giugno

Giovedì 16 giugno 2022 scade il termine per il pagamento dell’acconto Imu 2022; per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre 2022. E’ possibile versare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Sono confermate le aliquote e le detrazioni approvate con la Deliberazione n. 112 dell’11/09/2020 dell’Assemblea Capitolina.

