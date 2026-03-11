Acea Run Rome The Marathon: Athletica Vaticana ancora a fianco dell’evento

Sempre intenso il rapporto con Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede che rinnova il sodalizio con Acea Run Rome The Marathon.

In un anno speciale, perché straordinari sono i risultati raggiunti, dal record di partecipanti, con sold out in netto anticipo, a quello di stranieri al via, Acea Run Rome The Marathon e Athletica Vaticana si preparano a ripercorrere percorsi ormai consolidati ma anche a tante novità.

La vita in abbondanza

Il primo appuntamento si svolgerà martedì 17 marzo quando, alle ore 17.00, la Sala Marconi di Palazzo Pio accoglierà l’incontro tra il Cardinale José Tolentino de Mendonca e la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, protagonista assoluta a Milano Cortina 2026 dove ha conquistato uno storico doppio oro nei 3000m e 5000m, stabilendo un record olimpico nel giorno del suo 35° compleanno. Francesca Lollobrigida è inoltre l’atleta azzurra più medagliata nel pattinaggio pista lunga.

L’incontro, co-organizzato dal Dicastero per la cultura e l’educazione, dal Dicastero per la comunicazione e da Athletica Vaticana, prende spunto dalla Lettera del Papa «La vita in abbondanza» (del 6 febbraio 2026) che esorta a recuperare il valore autentico dello sport per restituirgli la sua dimensione incarnata, educativa e relazionale.

Coppa degli Ultimi

In apertura dell’incontro di martedì 17 marzo verrà nuovamente presentata la «Coppa Degli Ultimi» che sarà svelata e presentata già venerdì 13 marzo in Campidoglio nella conferenza ufficiale di presentazione di Acea Run Rome The Marathon.

La Coppa degli Ultimi è riconoscimento conferito, in accordo con Acea Run Rome The Marathon, per il quarto anno consecutivo, ad una persona o a una associazione che testimonia l’esperienza di speranza, rinascita e ripartenza vissuta con lo sport.

Nella prima edizione, la Coppa degli Ultimi è stata assegnata al “Senatore» Romano Dessì (Podistica Solidarietà) ultimo podista che è transitato in Piazza Pio XII-Piazza San Pietro, come simbolo di perseveranza, tenacia e di eguaglianza con i primi classificati.

Nella seconda edizione è stata la newyorkese di origini ucraine Julia Khvasechko a riceverla, per la capacità di rinascere e ripartire anche dopo una grave patologia oncologica.

Nel 2025, il riconoscimento è stato conferito allo scrittore algerino Khaled Boudaoui per aver affrontato la maratona nello stile della speranza e della fraternità nonostante la diagnosi di tumore al pancreas, rendendosi testimone di coraggio.

La Coppa degli Ultimi che verrà assegnata domenica 22 marzo, intitolata «L’arrivo invisibile», è stata realizzata dall’artista romana Barbara Salvucci che ha dichiarato: “L’arrivo invisibile non misura la velocità, ma la fedeltà al cammino. Non celebra il tempo migliore, ma il tempo resistito. Non premia il primo, ma riconosce chi non si è fermato”.

Dedicata agli ultimi arrivati, l’opera ribalta l’idea tradizionale di premio. Non celebra la vittoria, ma la perseveranza e la dignità di chi arriva al traguardo lontano dai riflettori.

In questa immagine è rappresentata anche la società contemporanea, spesso orientata alla performance e all’efficienza, dove ciò che resta indietro rischia di essere dimenticato.

L’udienza con il Santo Padre

Mercoledì mattina 18 marzo è previsto anche un incontro in udienza con il Santo Padre Papa Leone XIV, sarà la prima volta che una delegazione di Acea Run Rome The Marathon incontrerà Robert Francis Prevost, amante dello sport ed in particolare del tennis.

Staffetta

Saranno ben quattro le squadre di Athletica Vaticana che correranno la staffetta solidale Acea Run4Rome. Tra queste, una è interamente costituita da Guardie Svizzere. In totale tra la staffetta solidale e la maratona saranno ben 37 gli atleti di Athletica Vaticana in gara, tra questi anche il Cardinale celebrante la Messa del Maratoneta Jean-Paul Vesco.

I Pacer e la Caritas

Nata ormai quattro anni fa, prosegue l’iniziativa che vede costantemente, almeno una volta al mese, circa dieci Pacer di Acea Run Rome The Marathon indossare la maglia ufficiale dell’evento e prestare servizio all’orario di cena alla Mensa Caritas di Roma via Marsala, presso la Stazione Termini.

Capita che poi questi Pacer incontrino ancora i poveri proprio durante gli allenamenti che si trasformano in una occasione per un saluto ed un momento di vicinanza. Da qui l’esperienza continuativa con l’obiettivo di non dimenticare i più bisognosi durante tutto l'anno.

All’Expo Village, cassetta postale speciale

Dopo il grande successo del 2025 dove sono stati raccolti oltre 5mila messaggi, anche in questo 2026 all’Expo Village, quest’anno allestito al Circo Massimo, sarà possibile «spedire» il proprio messaggio motivazionale che risponde alla domanda «Il mio cuore corre per…».

La teca che raccoglierà i messaggi sarà posizionata presso lo stand dei pacer di gara. Tutti i messaggi saranno collocati davanti all’altare durante la celebrazione della Messa del Maratoneta in occasione della quale saranno anche benedetti. Alcuni di questi messaggi verranno anche condivisi attraverso la lettura in pubblico.

La Messa del maratoneta

Athletica Vaticana rinnova l’appuntamento con la «Messa del Maratoneta e dello Sportivo» che si terrà sabato 21 marzo alle ore 18.00 nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e che sarà presieduta dal Cardinale Jean-Paul Vesco che, il giorno successivo, correrà la maratona.

Al termine della Santa Messa, sarà recitata anche la «Preghiera del Maratoneta», nel segno della Maratona come metafora della vita e dell’esperienza sportiva, e ci sarà la benedizione delle atlete e degli atleti e tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo dello sport.

L’invito a partecipare alla Messa del Maratoneta e dello Sportivo è rivolto alle donne e agli uomini di ogni sport: amatori e professionisti, tecnici, dirigenti e familiari che si alterneranno nelle letture e nelle preghiere. Con la speranza che la Celebrazione possa essere un segno di pace, anche attraverso l’esperienza sportiva.”.

