Acilia cambia volto: nasce una nuova isola pedonale nel cuore del quartiere

Nel cuore di Acilia, a due passi dalla storica chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio, qualcosa sta cambiando. Non si tratta solo di lavori pubblici o di marciapiedi rifatti: è un’idea di quartiere che prende forma, fatta di socialità, spazio condiviso, e un ritrovato senso di comunità.

Il Municipio X ha approvato in via definitiva un provvedimento che trasforma una parte di piazza San Leonardo in area pedonale.

Il tratto interessato — quello antistante la parrocchia, compreso tra via Ludovico Antomelli e l’intersezione con la stessa piazza — verrà chiuso al traffico veicolare. Una piccola modifica urbanistica, ma un grande passo per i residenti.

“È un intervento che abbiamo voluto con forza, per dare ad Acilia uno spazio più vivibile, più bello, più sicuro”, ha spiegato l’assessore al patrimonio e ai lavori pubblici, Guglielmo Calcerano.

Un’operazione che collega simbolicamente e fisicamente il sagrato della chiesa con l’area verde adiacente, trasformando la piazza in un unico grande spazio per famiglie, bambini e anziani.

Il presidente della commissione Mobilità, Leonardo Di Matteo, ha parlato di “un consistente e imponente restyling”: rifacimento dei marciapiedi, riqualificazione del verde, nuove panchine monoblocco in pietra — resistenti e antivandalismo — e una pavimentazione ad effetto pietra lavica che promette di cambiare l’estetica della zona.

“Vogliamo restituire alla piazza la sua funzione originaria: luogo di incontro, di sosta, di festa. Non più un semplice snodo di passaggio, ma un piccolo salotto urbano per il quartiere”, ha aggiunto Calcerano.

Ci saranno anche nuove alberature, integrate con l’arredo urbano, e un’illuminazione potenziata. Una promessa, quella del Municipio, di rendere la nuova piazza vivibile in ogni stagione, anche nelle afose sere d’estate.

Ma la pedonalizzazione non sarà un vincolo assoluto: la pavimentazione scelta consentirà comunque il transito dei veicoli autorizzati in occasione di eventi religiosi o cerimonie, garantendo funzionalità senza compromettere la nuova vocazione della piazza.

