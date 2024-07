Acilia-Dragona, ok al rilancio industriale e artigianale

Approvata la delibera per il rilancio del Comprensorio Industriale e Artigianale di Acilia-Dragona. Un nuovo programma di sviluppo per favorire la crescita delle attività industriali e artigianali locali, promuovendo l’economia della Capitale.

Il comprensorio, acquisito dal Comune nel 1933, è stato suddiviso in 120 lotti, con 43 destinati ad attività artigianali e 77 ad attività industriali. Anche se il piano iniziale è decaduto nel 1990, Roma Capitale ha continuato a gestire queste aree per incentivare nuovi insediamenti produttivi.

Oggi, 96 lotti sono già edificati e operativi, 15 lotti sono liberi e pronti per essere assegnati, altri 8 presentano delle criticità che verranno superate con la delibera. Rimane ancora un ultimo lotto oggetto di contenzioso legale, in via di risoluzione con il supporto dell’Avvocatura Capitolina.

“Abbiamo aggiornato le convenzioni con il Consorzio per migliorare la gestione e l’assegnazione dei lotti – ha sottolineato l’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli – includendo anche l’impegno del Consorzio a mantenere le aree comuni.

Stiamo collaborando con l’Avvocatura Capitolina per chiudere tutti i contenziosi e indire bandi pubblici per l’assegnazione dei lotti. Inoltre, le imprese potranno trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà.

Questa è un’azione strategica per sostenere lo sviluppo economico e produttivo del territorio, promuovendo la crescita delle imprese locali e migliorando l’utilizzo delle aree comunali”.

