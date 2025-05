Acilia-Dragona, online bandi per assegnazione lotti produttivi

Roma Capitale ha pubblicato due avvisi pubblici per l’assegnazione, in diritto di superficie, di 11 lotti produttivi nel comprensorio di Acilia-Dragona, nel Municipio Roma X, per una superficie complessiva di oltre 37.000 mq.

Si tratta, in particolare, di:

7 lotti a destinazione industriale, per un’estensione totale di 25.955,86 mq e un valore stimato complessivo di 701.942 euro;

4 lotti a destinazione artigianale, per un’estensione totale di 11.641,86 mq e un valore stimato complessivo di 311.666 euro.

Gli avvisi completano l’attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 11/L e sono stati redatti secondo quanto previsto dal nuovo regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 63/2024, che stabilisce le modalità di concessione in diritto di superficie, le condizioni di utilizzo e i criteri di selezione dei beneficiari.

Le concessioni avranno una durata di 99 anni e saranno vincolate alla realizzazione di manufatti destinati a insediamenti produttivi, con tempi certi per la progettazione, l’avvio e la conclusione dei lavori, nonché per l’avvio delle attività. È prevista anche la possibilità, nel rispetto dei limiti normativi, di utilizzare fino al 10% della superficie per la commercializzazione dei beni prodotti.

Le graduatorie saranno determinate sulla base di criteri oggettivi, tra cui solidità economico-finanziaria, andamento occupazionale, tipologia di attività, certificazioni di qualità, motivazione della richiesta e rispetto degli obblighi normativi. Le imprese dovranno presentare apposita documentazione e raggiungere una soglia minima di punteggio per essere ammesse all’assegnazione.

“Con questi bandi – dichiara Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità – rafforziamo il sistema produttivo della città e completiamo un processo di rigenerazione economica e funzionale dell’area di Acilia-Dragona.

Mettiamo a disposizione delle imprese oltre 37.000 mq di aree già infrastrutturate, offrendo uno strumento concreto per sostenere lo sviluppo locale, la creazione di occupazione e la valorizzazione delle filiere artigiane e industriali”.

“Si tratta di un intervento strategico – prosegue Lucarelli – che non solo risponde alla domanda di spazi produttivi regolamentati, ma valorizza le imprese che investono in qualità, sicurezza, sostenibilità e crescita occupazionale.

L’obiettivo è costruire un tessuto economico connesso ai territori e pronto a cogliere le sfide della modernizzazione urbana. Roma ha bisogno di una visione industriale chiara: questi lotti sono un’opportunità per chi vuole farne parte”.

Il termine per la presentazione delle domande è il 19 giugno 2025, gli avvisi sono stati pubblicati sul sito del Consorzio Dragona e sulla pagina dedicata del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

