Acquisizione mercato Val Melaina, soddisfazione dal III Municipio

Dopo 25 anni in attesa di una soluzione che tutelasse l’interesse pubblico, il Comune di Roma ha approvato l’acquisto dell’area di proprietà INPS, area sulla quale si svolge da anni il mercato rionale. La delibera di acquisto approvata dalla Giunta dovrà ora essere approvata definitivamente dall’Assemblea Capitolina.

Soddisfazione era stata espressa ieri dall’assessore Zevi: “Attraverso questa acquisizione riportiamo nella piena disponibilità pubblica un bene strategico per la vita di migliaia di persone. Val Melaina è il secondo mercato rionale per volume di attività dopo il Trionfale, un presidio economico e sociale che serve non solo il municipio III ma un’ampia porzione della nostra città”

Arriva immediatamente anche una nota di alcuni consiglieri PD del III Municipio, a sottolineare l’apprezzamento della politica locale per un risultato inseguito ed atteso da molti anni.

I consiglieri municipali Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Nicoletta Funghi, Antonio Comito e Giancarlo Cesarei dichiarano infatti in una nota congiunta: “Con l’ingresso del mercato rionale di Val Melaina nel patrimonio comunale, si chiude finalmente una lunga vicenda e si apre una nuova pagina per il nostro territorio. Un’area centrale nella vita quotidiana del Municipio III torna ad essere pienamente pubblica, tutelata e valorizzata come bene comune“.

“Per oltre venticinque anni – prosegue la nota – cittadini, commercianti e istituzioni hanno atteso una soluzione concreta. Oggi, grazie a una scelta politica chiara e a un lavoro condiviso tra il Municipio e l’amministrazione capitolina, si mette finalmente un punto fermo. L’accordo con l’Inps, raggiunto con condizioni vantaggiose per l’amministrazione, permette di superare l’incertezza e di guardare con fiducia al futuro dell’area”

“Val Melaina è molto più di un mercato: è un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro e di lavoro, un presidio fondamentale di socialità e prossimità. Ora si potrà finalmente pianificare una riqualificazione all’altezza del suo valore” – conclude la nota – “Come consiglieri del territorio, continueremo a lavorare affinché questo processo sia rapido, partecipato e orientato al bene comune“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.