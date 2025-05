Val Melaina, il mercato diventa patrimonio di Roma Capitale

Roma Capitale ha approvato in Giunta l’acquisto al patrimonio dell’area di proprietà dell’INPS su cui insiste il mercato rionale “Val Melaina”, nel quadrante nord della città, per una superficie complessiva di oltre 35mila metri quadrati.

Questa operazione restituisce legittimità all’uso di un bene pubblico fondamentale per il territorio che, da più di 25 anni, era in attesa di una soluzione, dando seguito a una precisa volontà politica dell’Amministrazione di tutelare l’interesse pubblico. La delibera andrà all’esame dell’Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva.

“Attraverso questa acquisizione – dichiara l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi – riportiamo nella piena disponibilità pubblica un bene strategico per la vita di migliaia di persone.

Val Melaina è il secondo mercato rionale per volume di attività dopo il Trionfale, un presidio economico e sociale che serve non solo il Municipio III ma un’ampia porzione della nostra città.”

L’area entra ora a far parte di quel patrimonio destinato a usi pubblici specifici ed è tutelato come bene comune: inalienabile e non assoggettabile a usi diversi da quelli previsti.

“Il patrimonio pubblico rappresenta la garanzia che certi luoghi, come scuole, mercati, spazi pubblici, non sono proprietà da gestire, ma strumenti di cittadinanza, diritti, coesione – prosegue Zevi –. Val Melaina è uno di questi: un luogo che per tradizione appartiene alla città e ai suoi abitanti. Roma ha bisogno di luoghi che funzionino, di spazi ordinati, curati, vivi.

Il mercato di Val Melaina rappresenta un modello di convivenza civile, di economia di prossimità e di comunità. Averlo portato in proprietà di Roma Capitale non è solo un atto tecnico: è un gesto politico. La città dei 15 minuti inizia anche da qui. Ringrazio i consiglieri Andrea Alemanni, Giovanni Caudo, Yuri Trombetti, Riccardo Corbucci e Francesca Leoncini per il loro contributo determinante a questo risultato”.

L’acquisizione è avvenuta tramite un accordo bonario con l’INPS, per un importo complessivo di 1.877.444 euro, una cifra significativamente inferiore a quella che sarebbe derivata da una procedura di esproprio forzoso, stimata in oltre 3 milioni di euro.

L’acquisizione del compendio immobiliare apre ora la strada a un progetto di riqualificazione più ampio, che sarà curato direttamente dal Municipio III, con l’obiettivo di restituire dignità e funzionalità a uno degli snodi vitali del tessuto urbano municipale, migliorando collegamenti, accessibilità e qualità dello spazio pubblico.

“Grazie alla Giunta Capitolina, insieme alla quale abbiamo affrontato un problema che va avanti da oltre 20 anni e che permetterà di tornare a investire su uno dei mercati più grandi di Roma, metterlo in sicurezza e migliorarlo. Un luogo di lavoro e di vita fondamentale per tutto il Municipio, che potrà tornare a crescere e svilupparsi” – ha dichiarato il Presidente del Municipio III, Paolo Emilio Marchionne.

