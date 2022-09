Ad ArenAniene 2022: “Gamberetti per tutti” e L’uomo che comprò la luna”

Prosegue la programmazione di ArenAniene 2022 nella sua nuova formula Estate in Arena, presso il Parco della Cecchina, che prevede una ricca programmazione fino al 15 settembre in buona parte gratuita. Nei giorni di martedì 13 e mercoledì 14 settembre vedremo avvicendarsi sullo schermo di questa rassegna dedicata alla migliore e meglio premiata produzione cinematografica degli ultimi anni I Cassamortari di Claudio Amendola (13 settembre) e L’uomo che comprò la luna (commedia) di Paolo Zucca (14 settembre).

La serata di martedì 13 settembre si aprirà alle ore 21.00 con la proiezione del film Gamberetti per tutti (commedia) di Maxime Govare, Cédric Le Gallo, vincitore del Premio speciale della Giuria – Festival della commedia Aple d’Huez 2019: racconta la storia di Mathias Legoff (Nicolas Gob), ex campione del mondo di nuoto a cui, dopo alcune dichiarazioni omofobe in TV, viene assegnato il compito di allenare una squadra di pallanuoto omosessuale. Gli atleti devono partecipare al Gay Games in Croazia e, sebbene il loro unico obiettivo debbano essere le qualifiche, spesso sono più interessati a far festa che ad allenarsi; è per questo che serve loro qualcuno che li rimetta in riga. Il viaggio verso la Croazia, nato come una punizione per le sue parole, e il rapporto instaurato con il team si trasformerà per Mathias in un’occasione straordinaria: lo porteranno a contatto con un universo completamente diverso dal suo piccolo mondo e un nuovo modo di vedere le cose che farà vacillare quelle certezze su cui aveva fondato la sua esistenza.

Mercoledì 14 settembre in programma alle ore 21.00 la proiezione del film L’uomo che comprò la luna (commedia) di Paolo Zucca, vincitore del Nastro d’argento come miglior attore in un film commedia: il film è una commedia ambientata nella bucolica Sardegna con i suoi panorami ancestrali e fuori dal tempo. È qui che qualcuno si è permesso di comprare la Luna, ma nessuno sa il perché l’abbia fatto. Quando la notizia dell’acquisto fa il giro della nazione, arrivando alle orecchie di un’agenzia per la sicurezza atlantica, l’agente segreto Kevin (Jacopo Cullin) si occupa del caso. Quello che lo aspetta, però, è un viaggio nelle tradizioni sarde, da sempre disconosciute da lui, che di quella terra è originario. Kevin deve scrostarsi via il rinnegamento e calarsi completamente in quella cultura ripudiata, che, però, porta inevitabilmente dentro di sé. Ad aiutarlo in questa immersione nella “sarditudine” ci sarà il misantropo Badore (Benito Urgu). In questo itinerario che si muove sinuosamente tra il grottesco, il comico e il surreale, Kevin non solo riscoprirà le sue antiche origini, ma anche chi si è permesso di acquistare il satellite terrestre e soprattutto perché, scoprendo che i Sardi sono un popolo che mantiene sempre le promesse fatte.

PROGRAMMA COMPLETO ESTATE IN ARENA 2022

PARCO DELLA CECCHINA – Via Italo Svevo (RM)

Direzione generale di Giulio Gargia e direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi

Lunedì 5 settembre (ingresso libero)Ore 21:00 ‘900 Napoletano Live (musical) di Luigi Passariello:

Tratto da Novecento Napoletano di Bruno Garofalo e Lello Scarano

Martedì 6 settembre (ingresso libero)Ore 20:30 I Fratelli De Filippo: regia di Sergio Rubini

Interviene Susy Del Giudice, nomination David di Donatello 2022 come attrice non protagonista

Mercoledì 7 settembre (ingresso libero)Ore 20:30 Vino Dentro: regia di Ferdinando Vicentini Orgnani

Interviene la produttrice Evelina Manna

Giovedì 8 settembre (ingresso libero)Ore 20:30 Pasolini e le Periferie:

Incontro dibattito a cura di Valerio Cianciulli.

I Ladri di Roma: di Giulio Gargia e Ruggiero Capone. Intervengono gli autori.

21:00 I racconti di Canterbury (versione restaurata) di Pierpaolo Pasolini

Venerdì 9 settembre (ingresso libero)Ore 19:30 Presentazione del libro Figlia del cuore: di Rita Charbonnier.

Ore 21:00 Non Tacere (film documentario): regia di Fabio Grimaldi 2008 versioni fuori raccordo Film Festival).

2008 versioni fuori raccordo Film Festival Premio Miglio Opera Documentario

Sabato 10 settembre (ingresso libero)Ore 21:00 Cocktail bar: di Tony Lama e Stefano Landini (Film documentario).

Best Documentary ARFF Barcelona 2019.

Domenica 11 settembre (ingresso €6*)Ore 21:00 Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di Morto: regia di Riccardo Milani.

Nastro d’argento – Miglior commedia 2022

Wild card.

Premio speciale della Giuria – Festival della commedia Aple d’Huez 2019.

Nastro d’argento miglior attore in un film commedia.

Giovedì 15 settembre (ingresso €6*)Ore 21:00 Di tutti i colori: di Max Nardari.

Love film festival Perugia 2017, premio regista rivelazione.

(*) Gli aderenti al programma Lazio Youth avranno diritto a uno sconto del 30% – con biglietto d’ingresso ridotto a €4).