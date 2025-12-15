Addio a Doriano Ruggiero, storico massaggiatore della Lazio: 21 anni al servizio dei biancocelesti

Ha legato per molto tempo il suo nome alla grande Lazio di Sergio Cragnotti. Nella giornata di ieri, a Roma, si è spento Doriano Ruggiero. Aveva 70 anni. Nato a Feletto Canavese (Torino), Ruggiero è cresciuto a Brindisi, dove il padre Antonio, gestiva un salone per capelli.

La società biancoceleste ha espresso il suo cordoglio con una nota ufficiale: “In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico e i giocatori si stringono con affetto intorno alla famiglia”.

“Ci lascia un collega esemplare, perbene, professionale – hanno ricordato dalla Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport – Ciao Doriano, sarai per noi un’ispirazione e ti porteremo sempre nel cuore”. E ancora, Guido De Angelis su Radiosei lo ricorda come “mani e cuore d’oro nella storia della Lazio”.

Ruggiero non era solo un tecnico, ma un punto di riferimento negli spogliatoi, una presenza silenziosa ma fondamentale, che ha contribuito a costruire un clima di fiducia e professionalità attorno alla squadra.

