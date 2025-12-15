Addio a Doriano Ruggiero, storico massaggiatore della Lazio: 21 anni al servizio dei biancocelesti
E' stato un punto di riferimento del club capitolino, dal 1986 al 2007
Ha legato per molto tempo il suo nome alla grande Lazio di Sergio Cragnotti. Nella giornata di ieri, a Roma, si è spento Doriano Ruggiero. Aveva 70 anni. Nato a Feletto Canavese (Torino), Ruggiero è cresciuto a Brindisi, dove il padre Antonio, gestiva un salone per capelli.
La società biancoceleste ha espresso il suo cordoglio con una nota ufficiale: “In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico e i giocatori si stringono con affetto intorno alla famiglia”.
“Ci lascia un collega esemplare, perbene, professionale – hanno ricordato dalla Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport – Ciao Doriano, sarai per noi un’ispirazione e ti porteremo sempre nel cuore”. E ancora, Guido De Angelis su Radiosei lo ricorda come “mani e cuore d’oro nella storia della Lazio”.
Ruggiero non era solo un tecnico, ma un punto di riferimento negli spogliatoi, una presenza silenziosa ma fondamentale, che ha contribuito a costruire un clima di fiducia e professionalità attorno alla squadra.
